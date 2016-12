株式会社GAORA(本社:大阪市北区、代表取締役社長:東 龍一郎)が運営するCSチャンネルGAORA SPORTS(以下「GAORA SPORTS」)は、10月22日(土)に開幕するVリーグ2016/17シーズンの開幕節から生中継します。

V・プレミアリーグは前身の日本リーグが1967年に開幕してから50周年という記念すべきシーズンを迎えます。これまで数々の名勝負が生まれてきたV・リーグ、今シーズンはどのようなドラマが繰り広げられるのか、注目の戦いが幕を開けます。

長年にわたりV・プレミアリーグを放送しているGAORA SPORTSでは、2016/17シーズンから注目の40試合を放送します。いよいよ開幕する10月は男女5試合を完全生中継します。男子は連覇を目指す豊田合成と全日本のスーパーエース・清水邦広擁するパナソニックの一戦、女子は今シーズン限りでの引退を表明している木村沙織擁する東レと念願のV・プレミアリーグ初昇格を果たしたPFUの一戦など、注目カードが目白押しです。

■10月放送概要

番組名:Vリーグ 2016/17

男子

豊田合成 vs パナソニック 10月22日(土) ひる 0:00 ~ 午後3:00 【生中継】

東レ vs サントリー 10月23日(日) 午前11:00 ~ ひる1:30 【生中継】

女子

東レ vs PFU/トヨタ車体 vs JT/NEC vs 岡山 10月30日(日) 午前11:00 ~ よる7:00 【生中継】

※再放送、11月以降の放送は

GAORA SPORTSホームページ(http://www.gaora.co.jp/volleyball/2327350)をご確認ください。