北海道日本ハム 宮西選手、中田選手、レアード選手 個人タイトル獲得記念DVDを札幌ドームで先行発売！

株式会社GAORAは、個人タイトル獲得記念DVD「北海道日本ハムファイターズ 宮西尚生 9年目の勲章」、「北海道日本ハムファイターズ 中田翔 SHOW MY PRIDE」、「北海道日本ハムファイターズ ブランドン・レアード Road of the King」の3タイトルを一般発売に先がけて3月4日(土)、5日(日)のオープン戦(対巨人戦)にて札幌ドーム内で先行販売致します。





札幌ドーム北2ゲート前特設ブースで実施する先行販売会では、各DVDご購入者全員にもれなく「DVDジャケットデザインポストカード」を1枚プレゼント!さらに、ダブルチャンスとして、対象DVDをご購入いただいた方の中から抽選で合計738人に、「DVD発売記念 特製ポスター(B2サイズ)」や「DVD発売記念 クリアファイル(A4サイズ)」、特賞として該当選手の「直筆サイン入りTシャツ」をプレゼントいたします。

ぜひこの機会に札幌ドームにご来場いただき、いち早くタイトル獲得記念DVDをお買い求めください!

【先行発売実施概要】

▼日時

3月4日(土) 北海道日本ハムvs巨人 試合開始:14時 / 開場予定:12時30分

3月5日(日) 北海道日本ハムvs巨人 試合開始:13時 / 開場予定:11時30分

※各日開場~試合終了まで(予定)。予定数に達し次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください

▼販売商品(各4,000円:税込)

DVD「北海道日本ハムファイターズ 宮西尚生 9年目の勲章」 (最優秀中継ぎ投手)

DVD「北海道日本ハムファイターズ 中田翔 SHOW MY PRIDE」(打点王)

DVD「北海道日本ハムファイターズ ブランドン・レアード Road of the King」(本塁打王)

▼プレゼント特典

参加賞:DVDジャケットデザイン ポストカード

特賞: 直筆サイン入り Tシャツ 各選手 3本 (2日間、計18着)

A賞: DVD発売記念 特製ポスター(B2サイズ) 各選手 20本 (2日間、計120枚)

B賞: DVD発売記念 クリアファイル(A4サイズ) 各選手 100本 (2日間、計600枚)

(PDF形式 242KB)