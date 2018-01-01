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アメリカ大リーグ・エンゼルス入団が決まった「大谷翔平 二刀流 ファイターズ・5年間の軌跡（仮）」ＤＶＤ発売決定！本日から予約受付開始！

（2017年12月22日）

ⓒHokkaido Nippon-Ham Fighters

ⓒHokkaido Nippon-Ham Fighters

株式会社GAORA（本社：大阪市北区、代表取締役社長：東 龍一郎）と北海道放送株式会社（本社：札幌市／代表取締役社長：渡辺 卓）は、アメリカ大リーグ・エンゼルス入団が決まった大谷翔平選手のパーソナルDVD「大谷翔平 二刀流 ファイターズ・5年間の軌跡（仮） 」を2018年3月21日（水）に発売します。また本日からＧＡＯＲＡオンラインショップ及び、全国のDVD取扱店で予約受付を開始いたします。


大谷選手のパーソナルDVD第2弾となる本作は、北海道日本ハムファイターズで取り組んだ5年間の“二刀流挑戦” の軌跡を収録したファイターズ公認のメモリアル作品です。

日本プロ野球界に刻まれた歴史的偉業をぜひあなたのお手元に！


【概要】

◆タイトル　大谷翔平 二刀流 ファイターズ・5年間の軌跡（仮）

◆発売日 2018年3月21日（水）

◆価格 9,000円（税抜）

◆発売元 株式会社ＧＡＯＲＡ　/ 北海道放送株式会社

◆販売元 株式会社ポニーキャニオン

◆品番　/　POS PCBE.63716　/　4988013067615

◆仕様 カラー / DVD3枚組 / 片面2層　/　収録合計時間：約360分　/　16：9LB　/ （予定）

※大谷選手のファイターズでの全記録を収録したブックレット付き、豪華化粧箱仕様

※（株）北海道日本ハムファイターズ公認

※発売日、価格、仕様等は変更となる場合があります。


GAORAオンラインショップ：http://shop.gaora.co.jp/

（PDF形式 239KB）

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