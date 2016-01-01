編成変更

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センバツレビュー放送試合決定及び、それに伴う編成変更（4/4～4/7）

（2017年3月31日）

表題の件、センバツレビュー放送試合決定及び、それに伴い以下の通り編成変更します。

 

44日（火）6:30-9:00

【変更前】 

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー①」 

【変更後】

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー① 1回戦「創志学園 vs 福岡大大濠」

 

45日（水）6:30-9:00

【変更前】

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー②」

【変更後】

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー② 1回戦「早稲田実 vs 明徳義塾」

 

46日（木）5:00-9:00

【変更前】

5:00-5:15 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #9 「バッティング編」

5:15-5:30 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #10 「内野守備編」

5:30-5:45 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #11 「外野守備編」

5:45-6:00 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #12 「走塁編」

6:00-6:30 Ene-1GP SUZUKA 20168.7開催）」

6:30-9:0089回選抜高等学校野球大会 「レビュー③」

【変更後】

5:00-9:0089回選抜高等学校野球大会 「レビュー③ 2回戦「健大高崎 vs 福井工大福井」」

 

47日（金）6:30-9:00

【変更前】

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー④」

【変更後】

89回選抜高等学校野球大会 「レビュー④ 準決勝「履正社 vs 報徳学園」

 

 

以上

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