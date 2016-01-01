センバツレビュー放送試合決定及び、それに伴う編成変更（4/4～4/7）
（2017年3月31日）
表題の件、センバツレビュー放送試合決定及び、それに伴い以下の通り編成変更します。
4月4日（火）6:30-9:00
【変更前】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー①」
【変更後】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー① 1回戦「創志学園 vs 福岡大大濠」」
4月5日（水）6:30-9:00
【変更前】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー②」
【変更後】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー② 1回戦「早稲田実 vs 明徳義塾」」
4月6日（木）5:00-9:00
【変更前】
5:00-5:15 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #9 「バッティング編」
5:15-5:30 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #10 「内野守備編」
5:30-5:45 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #11 「外野守備編」
5:45-6:00 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #12 「走塁編」
6:00-6:30 Ene-1GP 「SUZUKA 2016（8.7開催）」
6:30-9:00 第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー③」
【変更後】
5:00-9:00 第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー③ 2回戦「健大高崎 vs 福井工大福井」」
4月7日（金）6:30-9:00
【変更前】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー④」
【変更後】
第89回選抜高等学校野球大会 「レビュー④ 準決勝「履正社 vs 報徳学園」」
以上