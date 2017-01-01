編成変更

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5/17（水）,18（木）,20（土） ATPマスターズ1000ローマ 大会スケジュール変更に伴う変更

（2017年4月27日）

表題の件、大会スケジュールの変更に伴い以下の通り編成変更します。

 

517日（水）18:00-7:30

【変更前】

18:00-7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜2回戦＞【生】」

【変更後】

18:00-18:15 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #14

18:15-18:30 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #15

18:30-18:45 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #16

18:45-19:00 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #17

19:00-7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜2回戦＞【生】」

 

518日（木）18:00-7:30

【変更前】

18:00-7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜3回戦＞【生】」

【変更後】

18:00-18:15 肉体改造TV #1「お腹を引き締める」

18:15-18:30 YAMATOの元気めしキッチン！ #1YAMATO ドリームタッグカレー」

18:30-19:00 ATPテニスマガジン #358

19:00-7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜3回戦＞【生】」

 

520日（土）20:58-24:00

【変更前】

20:58-24:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝1＞【生】」

【変更後】

20:58-21:13 肉体改造TV #2「体幹トレーニング」

21:13-21:28 肉体改造TV #3「イスを使ったトレーニング」

21:28-24:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝1＞【生】」

 

 

以上

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