5/17（水）,18（木）,20（土） ATPマスターズ1000ローマ 大会スケジュール変更に伴う変更
（2017年4月27日）
表題の件、大会スケジュールの変更に伴い以下の通り編成変更します。
5月17日（水）18:00-翌7:30
【変更前】
18:00-翌7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜2回戦＞【生】」
【変更後】
18:00-18:15 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #14
18:15-18:30 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #15
18:30-18:45 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #16
18:45-19:00 辻野隆三のテニス・スキルアップレッスン #17
19:00-翌7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜2回戦＞【生】」
5月18日（木）18:00-翌7:30
【変更前】
18:00-翌7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜3回戦＞【生】」
【変更後】
18:00-18:15 肉体改造TV #1「お腹を引き締める」
18:15-18:30 YAMATOの元気めしキッチン！ #1「YAMATO流 ドリームタッグカレー」
18:30-19:00 ATPテニスマガジン #358
19:00-翌7:30 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜3回戦＞【生】」
5月20日（土）20:58-24:00
【変更前】
20:58-24:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝1＞【生】」
【変更後】
20:58-21:13 肉体改造TV #2「体幹トレーニング」
21:13-21:28 肉体改造TV #3「イスを使ったトレーニング」
21:28-24:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝1＞【生】」
以上