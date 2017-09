9/17（日） プロ野球「阪神 vs 中日」雨天中止に伴う編成変更

本日のプロ野球「阪神 vs 中日」が雨天中止となりましたので、以下の通り編成変更します。

9月17日(日)18:30-23:00 【変更前】 18:30-23:00 GAORAプロ野球中継(タイガース)「阪神 vs 中日(9.17甲子園)」 【変更後】 18:30-19:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #11 「第75回大会決勝 広陵 vs 横浜 名門横浜を打ち崩したリードオフマン・上本博紀」 19:30-20:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #12 「第78回大会1回戦 PL学園 vs 真岡工 7年ぶりのセンバツ出場に導いたPL学園・前田健太」 20:30-21:30 センバツプレイバック~2016ドラフト指名選手特集~ #5 「大阪桐蔭 vs 土佐 ファイターズ5位・高山優希(2016.3.23開催)」 21:30-22:30 センバツプレイバック~2016ドラフト指名選手特集~ #6 「作新学院 vs 倉敷商 ファイターズ2位・石井一成(2012.3.24開催)」 22:30-22:45 スラックラインのはじめ方 #1 「入門編」 22:45-23:00 GAORA通信 #301 以上