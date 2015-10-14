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10/14-15 GAORAプロ野球中継（タイガース）　「クライマックスシリーズ ファーストステージ」放送決定

（2017年10月1日）

クライマックスシリーズの放送が決定しましたので、以下の通り編成変更します。

 

1014日（土）13:45-17:28

【変更前】

13:45-14:00 YAMATOの元気めしキッチン！ #8 YAMATO流 酒のつまみ 大海原の三本勝負」

14:00-14:30 RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1

14:30-17:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「ロレックス上海マスターズ＜準々決勝＞セレクション」

17:00-17:28 ワールドゴルフマガジン #135

 

【変更後】

13:45-17:28 GAORAプロ野球中継（タイガース）　クライマックスシリーズファーストステージ 第1戦 阪神 vs 横浜DeNA10.14甲子園）【生】

 

 

1015日（日）6:30-11:00

【変更前】

6:30- 9:00 フィギュアスケート　アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016

9:00-10:00 フィギュアスケート　アイスショー #7 「ファミリー・スケーティング・トリビュート2016

10:00-11:00 フィギュアスケート　アイスショー #8 「ホリデー・ムービー・スケーティング・スペクタキュラー2016

 

【変更後】

6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）　クライマックスシリーズ ファーストステージ第1戦 阪神 vs 横浜DeNA10.14甲子園）

 

 

1015日（日）13:30-17:20

【変更前】

13:30-14:00RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2

14:00-14:30 ATPテニスマガジン #380

14:30-17:20 ATPテニスワールドツアー マスターズ1000 「ロレックス上海マスターズ＜ダブルス決勝＞【生】」

 

【変更後】

13:30-13:45 GAORA通信 #304

13:45-17:20 GAORAプロ野球中継（タイガース）　クライマックスシリーズファーストステージ 第2戦 阪神 vs 横浜DeNA10.15甲子園）【生】

 

 

1016日（月）6:30-11:00

【変更前】

6:30- 8:00 フィギュアスケート　アイスショー #9 「ニューイヤーズ・アイス・ガラ2016

8:00-10:00 フィギュアスケート　アイスショー #10 「レボリューション・オン・アイス2016

10:00-11:00 フィギュアスケート　アイスショー #11 「シャル・ウィ・ダンス・オン・アイス2016

 

【変更後】

6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）　クライマックスシリーズ ファーストステージ第2戦 阪神 vs 横浜DeNA10.15甲子園）


 

以上

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