10/14-15 GAORAプロ野球中継（タイガース） 「クライマックスシリーズ ファーストステージ」放送決定
（2017年10月1日）
クライマックスシリーズの放送が決定しましたので、以下の通り編成変更します。
10月14日（土）13:45-17:28
【変更前】
13:45-14:00 YAMATOの元気めしキッチン！ #8 「YAMATO流 酒のつまみ 大海原の三本勝負」
14:00-14:30 島RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1」
14:30-17:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「ロレックス上海マスターズ＜準々決勝＞セレクション」
17:00-17:28 ワールドゴルフマガジン #135
【変更後】
13:45-17:28 GAORAプロ野球中継（タイガース） クライマックスシリーズファーストステージ 第1戦 阪神 vs 横浜DeNA（10.14甲子園）【生】
10月15日（日）6:30-11:00
【変更前】
6:30- 9:00 フィギュアスケート アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016」
9:00-10:00 フィギュアスケート アイスショー #7 「ファミリー・スケーティング・トリビュート2016」
10:00-11:00 フィギュアスケート アイスショー #8 「ホリデー・ムービー・スケーティング・スペクタキュラー2016」
【変更後】
6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） クライマックスシリーズ ファーストステージ第1戦 阪神 vs 横浜DeNA（10.14甲子園）
10月15日（日）13:30-17:20
【変更前】
13:30-14:00 島RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2」
14:00-14:30 ATPテニスマガジン #380
14:30-17:20 ATPテニスワールドツアー マスターズ1000 「ロレックス上海マスターズ＜ダブルス決勝＞【生】」
【変更後】
13:30-13:45 GAORA通信 #304
13:45-17:20 GAORAプロ野球中継（タイガース） クライマックスシリーズファーストステージ 第2戦 阪神 vs 横浜DeNA（10.15甲子園）【生】
10月16日（月）6:30-11:00
【変更前】
6:30- 8:00 フィギュアスケート アイスショー #9 「ニューイヤーズ・アイス・ガラ2016」
8:00-10:00 フィギュアスケート アイスショー #10 「レボリューション・オン・アイス2016」
10:00-11:00 フィギュアスケート アイスショー #11 「シャル・ウィ・ダンス・オン・アイス2016」
【変更後】
6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） クライマックスシリーズ ファーストステージ第2戦 阪神 vs 横浜DeNA（10.15甲子園）
以上