本日（10/6（金））プロ野球「阪神 vs 中日」雨天中止に伴う編成変更
（2017年10月6日）
表題の件、GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.6甲子園）」の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。
10月7日（土) 6:30-11:00
【変更前】
6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.6甲子園）」
【変更後】
6:30- 6:45 スラックラインのはじめ方 #1 「入門編」
6:45- 7:00 スラックラインのはじめ方 #2 「スラックフィット編」
7:00- 7:15 スラックラインのはじめ方 #3 「トリック編」
7:15- 7:30 スラックラインのはじめ方 #4 「小布施編」
7:30- 7:45 スラックラインのはじめ方 #5 「アウトドア編」
7:45- 8:00 GAORA通信 #304
8:00-11:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #455 「9.21神戸サンボーホール」
10月11日（水) 6:00-11:00
【変更前】
6:00- 7:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2016
7:00- 7:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」
7:15- 7:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 「CASIOコラボ編」
7:30- 7:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」
7:45- 8:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」
8:00- 8:30 ほぐして鍛える ヨガトレ！ #6 「サッカー × ヨガトレ！」
8:30- 9:00 インフォメーション
9:00-10:00 痛快！明石家電視台 #1163 「さんま芸能ネタSP！ぺこ＆りゅうと大統領トランプにモノ申す!?」
10:00-11:00 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 銀シャリのbaseベイベー #5
【変更後】
6:00- 6:30 インフォメーション
6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.10甲子園）」
10月11日（水) 11:30-12:30
【変更前】
11:30-12:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017
【変更後】
11:30-12:30 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 銀シャリのbaseベイベー #5
以上