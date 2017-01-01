編成変更

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本日（10/6（金））プロ野球「阪神 vs 中日」雨天中止に伴う編成変更

（2017年10月6日）

表題の件、GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.6甲子園）」の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。

 

 

107日（土) 6:30-11:00

【変更前】

6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.6甲子園）」

 【変更後】

6:30- 6:45 スラックラインのはじめ方 #1 「入門編」

6:45- 7:00 スラックラインのはじめ方 #2 「スラックフィット編」

7:00- 7:15 スラックラインのはじめ方 #3 「トリック編」

7:15- 7:30 スラックラインのはじめ方 #4 「小布施編」

7:30- 7:45 スラックラインのはじめ方 #5 「アウトドア編」

7:45- 8:00 GAORA通信 #304

8:00-11:00 DRAGON GATE 無限大～infinity #455 9.21神戸サンボーホール」

 

1011日（水) 6:00-11:00

【変更前】

6:00- 7:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2016

7:00- 7:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」

7:15- 7:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 CASIOコラボ編」

7:30- 7:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」

7:45- 8:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」

8:00- 8:30 ほぐして鍛える ヨガトレ！ #6 「サッカー × ヨガトレ！」

8:30- 9:00 インフォメーション

9:00-10:00 痛快！明石家電視台 #1163 「さんま芸能ネタSP！ぺこ＆りゅうと大統領トランプにモノ申す!?

10:00-11:00 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度　銀シャリのbaseベイベー #5

【変更後】

6:00- 6:30 インフォメーション

6:30-11:00 GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 中日（10.10甲子園）」

 

 

1011日（水) 11:30-12:30

【変更前】

11:30-12:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017

【変更後】

11:30-12:30 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度　銀シャリのbaseベイベー #5

 

以上

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