10/18（水）～「痛快！明石家電視台」プロ野球追加日程に伴う編成変更
（2017年10月6日）
表題の件、GAORAプロ野球中継（タイガース）の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。
10月18日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1164 「大集合高身長12人！アンガ田中が伝授(秘)背伸び法」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1163 「さんま芸能ネタSP！ぺこ＆りゅうと大統領トランプにモノ申す!?」
10月25日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1165 「大集合年の差婚12人！32歳差出会いは8歳!? 夜は？」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1164 「大集合高身長12人！アンガ田中が伝授(秘)背伸び法」
11月1日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1166 「芸能N張本人登場 穂積引退(秘)話！西野が絵本炎上」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1165 「大集合年の差婚12人！32歳差出会いは8歳!? 夜は？」
11月8日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1167「さんまvs関根vsアンジャ児嶋2人きり旅するなら?関西人イメージ大調査」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1166 「芸能N張本人登場 穂積引退(秘)話！西野が絵本炎上」
11月15日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1168「最新芸能ネタを久本雅美と斬る 芦田愛菜お受験 ロザン2人が物申す!?」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1167「さんまvs関根vsアンジャ児嶋2人きり旅するなら?関西人イメージ大調査」
11月22日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1169「大集合芸人の妻10人!結婚に両親猛反対!? 夫を暴露」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1168「最新芸能ネタを久本雅美と斬る 芦田愛菜お受験 ロザン2人が物申す!?」
11月29日（水) 9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1170「大集合九死に一生8人!風間飛行機墜落ビヨーン!? 松村恐怖のマラソン!」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1169「大集合芸人の妻10人!結婚に両親猛反対!? 夫を暴露」
以上