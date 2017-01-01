編成変更

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10/18（水）～「痛快！明石家電視台」プロ野球追加日程に伴う編成変更

（2017年10月6日）

表題の件、GAORAプロ野球中継（タイガース）の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。

 

 

1018日（水) 9:00-10:00

【変更前】 

痛快！明石家電視台 #1164 「大集合高身長12人！アンガ田中が伝授()背伸び法」 

 

【変更後】 

痛快！明石家電視台 #1163 「さんま芸能ネタSP！ぺこ＆りゅうと大統領トランプにモノ申す!?

 

 

1025日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1165 「大集合年の差婚12人！32歳差出会いは8!? 夜は？」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1164 「大集合高身長12人！アンガ田中が伝授()背伸び法」

 

 

111日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1166 「芸能N張本人登場 穂積引退()話！西野が絵本炎上」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1165 「大集合年の差婚12人！32歳差出会いは8!? 夜は？」

 

 

118日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1167「さんまvs関根vsアンジャ児嶋2人きり旅するなら?関西人イメージ大調査」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1166 「芸能N張本人登場 穂積引退()話！西野が絵本炎上」

 

 

1115日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1168「最新芸能ネタを久本雅美と斬る 芦田愛菜お受験 ロザン2人が物申す!?

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1167「さんまvs関根vsアンジャ児嶋2人きり旅するなら?関西人イメージ大調査」

 

 

1122日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1169「大集合芸人の妻10!結婚に両親猛反対!? 夫を暴露」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1168「最新芸能ネタを久本雅美と斬る 芦田愛菜お受験 ロザン2人が物申す!?

 

 

1129日（水) 9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1170「大集合九死に一生8!風間飛行機墜落ビヨーン!? 松村恐怖のマラソン!


【変更後】

痛快！明石家電視台 #1169「大集合芸人の妻10!結婚に両親猛反対!? 夫を暴露」

 

以上

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