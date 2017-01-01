編成変更

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2017ダンロップフェニックストーナメント第1日と第2日の練習場中継の追加編成に伴う編成変更

（2017年10月30日）

表題の件、2017ダンロップフェニックストーナメント第1日と第2日の練習場中継の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。

 

1116日（木) 4:57-9:30

【変更前】

4:57-8:30 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第4日②【生】」

8:30-9:00 ワールドゴルフマガジン #140

9:00-9:30 2018FIFAワールドカップロシア　ヨーロッパ地区予選 ハイライト 「プレーオフ第2レグ」

 

【変更後】

4:57-8:00 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第4日②【生】」

8:00-9:30 2017ダンロップフェニックストーナメント「＜第1日・練習場中継＞【生】」

 

1117日（金) 4:57-9:30

【変更前】

4:57-8:30 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第5日②【生】」

8:30-9:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #36 「第80回大会3回戦　沖縄尚学 vs 明徳義塾　エース・東浜巨　仲間を信じた全力の129球」

 

【変更後】

4:57-8:00 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第5日②【生】」

8:00-9:30 2017ダンロップフェニックストーナメント「＜第2日・練習場中継＞【生】」

 

 

以上

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