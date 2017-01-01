2017ダンロップフェニックストーナメント第1日と第2日の練習場中継の追加編成に伴う編成変更
（2017年10月30日）
表題の件、2017ダンロップフェニックストーナメント第1日と第2日の練習場中継の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。
11月16日（木) 4:57-9:30
【変更前】
4:57-8:30 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第4日②【生】」
8:30-9:00 ワールドゴルフマガジン #140
9:00-9:30 2018FIFAワールドカップロシア ヨーロッパ地区予選 ハイライト 「プレーオフ第2レグ」
【変更後】
4:57-8:00 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第4日②【生】」
8:00-9:30 2017ダンロップフェニックストーナメント「＜第1日・練習場中継＞【生】」
11月17日（金) 4:57-9:30
【変更前】
4:57-8:30 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第5日②【生】」
8:30-9:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #36 「第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球」
【変更後】
4:57-8:00 Nitto ATPワールドツアー ファイナルズ～ロンドン～ 「シングルス・ラウンドロビン第5日②【生】」
8:00-9:30 2017ダンロップフェニックストーナメント「＜第2日・練習場中継＞【生】」
以上