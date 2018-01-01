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編成変更

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12/25（月）ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～　緊急編成

（2017年12月19日）

表題の件、ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～の緊急編成に伴い、以下の通り編成変更します。

  

1225日（月）18:00-7:00

 

【変更前】 

18:00-20:30 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～初代ライト級王座決定トーナメント～ 2.25国立代々木競技場第二体育館」 

20:30-23:00 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント～ 4.22国立代々木競技場第二体育館」

23:00-23:30  オリエンタルバイオ presents RUN「伊豆大島をRUN パート3

23:30-23:45  肉体改造TV #13 「タオルを使ったトレーニング」

23:45-24:00  肉体改造TV #14 「通勤・オフィスでできるトレーニング」

24:00-7:00   休止

 

【変更後】

18:00-19:00 【緊急生中継】ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～

19:00-21:30 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～初代ライト級王座決定トーナメント～ 2.25国立代々木競技場第二体育館」

21:30-24:00 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント～ 4.22国立代々木競技場第二体育館」

24:00-24:30  オリエンタルバイオ presents RUN「伊豆大島をRUN パート3

24:30-24:45  肉体改造TV #13 「タオルを使ったトレーニング」

24:45-25:00  肉体改造TV #14 「通勤・オフィスでできるトレーニング」

25:00-26:00  ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～12.25札幌ドーム～

26:00-6:00   休止

6:00-7:00    ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～12.25札幌ドーム～

 


以上

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