12/25（月）ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～ 緊急編成
（2017年12月19日）
表題の件、ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～の緊急編成に伴い、以下の通り編成変更します。
12月25日（月）18:00-翌7:00
【変更前】
18:00-20:30 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～初代ライト級王座決定トーナメント～ 2.25国立代々木競技場第二体育館」
20:30-23:00 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント～ 4.22国立代々木競技場第二体育館」
23:00-23:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN「伊豆大島をRUN パート3」
23:30-23:45 肉体改造TV #13 「タオルを使ったトレーニング」
23:45-24:00 肉体改造TV #14 「通勤・オフィスでできるトレーニング」
24:00-7:00 休止
【変更後】
18:00-19:00 【緊急生中継】ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～札幌ドーム～
19:00-21:30 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～初代ライト級王座決定トーナメント～ 2.25国立代々木競技場第二体育館」
21:30-24:00 【年末年始一挙放送】K-1 WORLD GP 2017 全トーナメントプレイバック「～第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント～ 4.22国立代々木競技場第二体育館」
24:00-24:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN「伊豆大島をRUN パート3」
24:30-24:45 肉体改造TV #13 「タオルを使ったトレーニング」
24:45-25:00 肉体改造TV #14 「通勤・オフィスでできるトレーニング」
25:00-26:00 ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～12.25札幌ドーム～
26:00-6:00 休止
6:00-7:00 ありがとう大谷翔平 サヨナラ会見～12.25札幌ドーム～
以上