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【Vリーグ】2月の対戦カード確定

（2018年1月30日）

表題の件、対戦カード決定に伴いサブタイトルの情報を追加いたしました。

 

218() 12:55 18:30

Vリーグ 2017/18 ～男子・ファイナル6～パナソニック vs JT ／豊田合成 vs サントリー(2.18福岡市民体育館)【生】 

 

220() 19:00 24:00

Vリーグ 2017/18 ～男子・ファイナル6～パナソニック vs JT ／豊田合成 vs サントリー(2.18福岡市民体育館)

 

 

224() 11:00 19:00

Vリーグ 2017/18 ～女子・ファイナル6～トヨタ車体 vs NEC／デンソー vs 東レ／久光製薬 vs JT(2.24川崎市とどろきアリーナ)【生】 

 

224() 22:30 28:58

Vリーグ 2017/18 ～女子・ファイナル6～トヨタ車体 vs NEC／デンソー vs 東レ／久光製薬 vs JT(2.24川崎市とどろきアリーナ)

 

225() 12:55 18:30

Vリーグ 2017/18 ～女子・ファイナル6NEC vs 東レ／トヨタ車体 vs デンソー(2.25川崎市とどろきアリーナ)【生】

 

227() 28:30 7:00

Vリーグ 2017/18 ～女子・ファイナル6NEC vs 東レ(2.25川崎市とどろきアリーナ)

 

228() 28:30 ～翌7:00

Vリーグ 2017/18 ～女子・ファイナル6～トヨタ車体 vs デンソー(2.25川崎市とどろきアリーナ)

 

 

以上

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