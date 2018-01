表題の件、対戦カード決定に伴いサブタイトルの情報を追加いたしました。

2月18日(日) 12:55 ~ 18:30

Vリーグ 2017/18 ~男子・ファイナル6~パナソニック vs JT /豊田合成 vs サントリー(2.18福岡市民体育館)【生】

2月20日(火) 19:00 ~ 24:00

Vリーグ 2017/18 ~男子・ファイナル6~パナソニック vs JT /豊田合成 vs サントリー(2.18福岡市民体育館)

2月24日(土) 11:00 ~ 19:00

Vリーグ 2017/18 ~女子・ファイナル6~トヨタ車体 vs NEC/デンソー vs 東レ/久光製薬 vs JT(2.24川崎市とどろきアリーナ)【生】

2月24日(土) 22:30 ~ 28:58

Vリーグ 2017/18 ~女子・ファイナル6~トヨタ車体 vs NEC/デンソー vs 東レ/久光製薬 vs JT(2.24川崎市とどろきアリーナ)

2月25日(日) 12:55 ~ 18:30

Vリーグ 2017/18 ~女子・ファイナル6~NEC vs 東レ/トヨタ車体 vs デンソー(2.25川崎市とどろきアリーナ)【生】

2月27日(火) 28:30 ~ 翌7:00

Vリーグ 2017/18 ~女子・ファイナル6~NEC vs 東レ(2.25川崎市とどろきアリーナ)

2月28日(水) 28:30 ~翌7:00

Vリーグ 2017/18 ~女子・ファイナル6~トヨタ車体 vs デンソー(2.25川崎市とどろきアリーナ)

以上