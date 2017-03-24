編成変更

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「インディカー・シリーズ 2018」放送決定に伴う編成変更

（2018年2月20日）

表題の件、今シーズンの放送が決定したので、以下の通り編成変更します。

 

225日（日）20:00-21:00

【変更前】

20:00-21:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2017

【変更後】

20:00-21:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」

 

34日（日）9:00-10:00

【変更前】

9:00-9:15 JTサンダーズTV ～最高の勇気を。最大の感動を。～ #5

9:15-9:30 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～ #5

9:30-9:45 ブレイザーズ＠TV #63

9:45-10:00 豊田合成　獲れ取れトレフェルサ！ #24

【変更後】

9:00-10:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」

 

36日（火）18:00-19:00

【変更前】

18:00-19:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #7 「早稲田実 vs 明徳義塾　ファイターズ1位・清宮幸太郎/バファローズ6位・西浦颯大 2017.3.24開催）」

【変更後】

18:00-19:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」

 

311日（日）24:00-25:00

【変更前】

24:00-24:15 YAMATOの元気めしキッチン！ #6 YAMATO 熱烈汗迎！龍式（ドラゴン）麻婆豆腐」

24:15-24:30 GAORA通信 #325

24:30-24:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」

24:45-25:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 CASIOコラボ編」

【変更後】

24:00-25:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」

 

311日（日）25:00-14:00

【変更前】

25:00-27:00 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #60 2.14後楽園ホール」

27:00-14:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNPパリバ・オープン～インディアンウェルズ～＜本戦第4日＞【生】」

【変更後】

25:00-28:00 インディカー・シリーズ 2018 #1 「セントピーターズバーグ・グランプリ【生】」

28:00-14:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 BNPパリバ・オープン～インディアンウェルズ～＜本戦第4日＞【生】」

 

312日（月）21:00-24:00

【変更前】

21:00-24:00 DRAGON GATE 無限大～infinity #470 2.20神戸サンボーホール」

【変更後】

21:00-24:00 インディカー・シリーズ 2018 #1 「セントピーターズバーグ・グランプリ」

 


以上

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