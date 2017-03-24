「インディカー・シリーズ 2018」放送決定に伴う編成変更
（2018年2月20日）
表題の件、今シーズンの放送が決定したので、以下の通り編成変更します。
2月25日（日）20:00-21:00
【変更前】
20:00-21:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2017
【変更後】
20:00-21:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」
3月4日（日）9:00-10:00
【変更前】
9:00-9:15 JTサンダーズTV ～最高の勇気を。最大の感動を。～ #5
9:15-9:30 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～ #5
9:30-9:45 ブレイザーズ＠TV #63
9:45-10:00 豊田合成 獲れ取れトレフェルサ！ #24
【変更後】
9:00-10:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」
3月6日（火）18:00-19:00
【変更前】
18:00-19:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #7 「早稲田実 vs 明徳義塾 ファイターズ1位・清宮幸太郎/バファローズ6位・西浦颯大 （2017.3.24開催）」
【変更後】
18:00-19:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」
3月11日（日）24:00-25:00
【変更前】
24:00-24:15 YAMATOの元気めしキッチン！ #6 「YAMATO流 熱烈汗迎！龍式（ドラゴン）麻婆豆腐」
24:15-24:30 GAORA通信 #325
24:30-24:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」
24:45-25:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 「CASIOコラボ編」
【変更後】
24:00-25:00 インディカー・シリーズ 2018 「フェニックス合同テストリポート」
3月11日（日）25:00-翌14:00
【変更前】
25:00-27:00 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #60 「2.14後楽園ホール」
27:00-翌14:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNPパリバ・オープン～インディアンウェルズ～＜本戦第4日＞【生】」
【変更後】
25:00-28:00 インディカー・シリーズ 2018 #1 「セントピーターズバーグ・グランプリ【生】」
28:00-翌14:00 ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 「BNPパリバ・オープン～インディアンウェルズ～＜本戦第4日＞【生】」
3月12日（月）21:00-24:00
【変更前】
21:00-24:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #470 「2.20神戸サンボーホール」
【変更後】
21:00-24:00 インディカー・シリーズ 2018 #1 「セントピーターズバーグ・グランプリ」
以上