編成変更

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4/13（金）初回「JTマーヴェラスTV」#7特番追加に伴う編成変更

（2018年3月20日）

表題の件、「JTマーヴェラスTV#7特番追加に伴い、以下の通り編成変更します。

 

413日（金) 16:30-17:00

【変更前】 

16:30-16:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #3 「貝堀り編」 

16:45-17:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #4 「イカ釣り編」

 

【変更後】

16:30-17:00 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～　#7 「応援ありがとうスペシャル」

 

 

416日（月) 12:00-12:30

【変更前】

12:00-12:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」

12:15-12:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」

 

【変更後】

12:00-12:30 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～　#7 「応援ありがとうスペシャル」

 

 

424日（火) 8:30-9:00

【変更前】

8:30-8:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 「コウイカ釣り編」

8:45-9:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 「スズキ釣り編」

 

【変更後】

8:30-9:00 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～　#7 「応援ありがとうスペシャル」

 

 

以上

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