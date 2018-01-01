4/13（金）初回「JTマーヴェラスTV」#7特番追加に伴う編成変更
（2018年3月20日）
表題の件、「JTマーヴェラスTV」#7特番追加に伴い、以下の通り編成変更します。
■4月13日（金) 16:30-17:00
【変更前】
16:30-16:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #3 「貝堀り編」
16:45-17:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #4 「イカ釣り編」
【変更後】
16:30-17:00 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～ #7 「応援ありがとうスペシャル」
■4月16日（月) 12:00-12:30
【変更前】
12:00-12:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」
12:15-12:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」
【変更後】
12:00-12:30 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～ #7 「応援ありがとうスペシャル」
■4月24日（火) 8:30-9:00
【変更前】
8:30-8:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 「コウイカ釣り編」
8:45-9:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 「スズキ釣り編」
【変更後】
8:30-9:00 JTマーヴェラスTV ～最高の輝きを。最大の感動を。～ #7 「応援ありがとうスペシャル」
以上