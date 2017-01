株式会社GAORA(本社:大阪市北区、代表取締役社長:東 龍一郎)が運営するCSスポーツチャンネルGAORA SPORTS(以下「GAORA SPORTS」)は、大谷翔平選手(北海道日本ハムファイターズ)と三浦大輔氏の対談番組「大谷翔平スペシャル~三浦大輔 魂の継承 Hit it ! If you can.~」を2月1日(水)よる9時から放送します。

これまでゆっくり話をする機会がなかったという二人。三浦氏から昨年、日本一になった時のことを聞かれると大谷選手は「ホームで三連勝した時は、勝ち方も良かったので“いけるんじゃないか”と思った」と振り返り、三浦氏もファイターズの劇的な勝ちっぷりに「観ていて鳥肌が立った」。

また、タイプの違うピッチャーである二人がそれぞれ投球時に意識する制球についての考え方を紹介しました。プロ生活25年で172の勝ち星を積み上げた“ハマの番長”が語る投球術に大谷選手が大きく頷く場面も。さらに番組では年表を使って野球を始めたきっかけや中学・高校時代など、大谷選手の22年間の人生を振り返るコーナーも。大谷選手が高校時代にメジャーリーグに興味を持ち始めたきっかけや挑戦を表明した際の心境なども激白しました。

他にも二刀流についてや昨シーズンのベストピッチングといった野球に関わることのみならず、オフシーズンの過ごし方や三浦氏が大谷選手に結婚のススメ!?をするなど、終始和やかな雰囲気で収録は進行しました。

■番組タイトル

大谷翔平スペシャル~三浦大輔 魂の継承 Hit it ! If you can.~

■放送日時

2月 1日(水) よる9:00 ~ よる10:00

再放送等につきましては番組ホームページhttp://www.gaora.co.jp/baseball/2372150にてご確認ください。

