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編成変更

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11/26編成変更

（2016年10月3日）

表題の件、都合により、以下の通り編成変更します。

 

1126日（土）16:50-28:00 

【変更前】 

16:50-20:00 GAORAスポーツセレクション

20:00-20:30  RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1

20:30-23:00  フィギュアスケート　アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016

23:00-25:30  Vリーグ 2016/17 「～男子～サントリー vs 堺（11.26大田区総合体育館）」

25:30-27:30  ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #44 11.2後楽園ホール」

27:30-28:00  RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2

 

【変更後】

16:50-17:20RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1

17:20-17:50  RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2

17:50-21:00  GAORAスポーツセレクション

21:00-23:30  フィギュアスケート　アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016

23:30-26:00  Vリーグ 2016/17 「～男子～サントリー vs 堺（11.26大田区総合体育館）」

26:00-28:00  ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #44 11.2後楽園ホール」

 

以上

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