11/26編成変更
（2016年10月3日）
表題の件、都合により、以下の通り編成変更します。
11月26日（土）16:50-28:00
【変更前】
16:50-20:00 GAORAスポーツセレクション
20:00-20:30 島RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1」
20:30-23:00 フィギュアスケート アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016」
23:00-25:30 Vリーグ 2016/17 「～男子～サントリー vs 堺（11.26大田区総合体育館）」
25:30-27:30 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #44 「11.2後楽園ホール」
27:30-28:00 島RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2」
【変更後】
16:50-17:20 島RUN #4 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート1」
17:20-17:50 島RUN #5 「鹿児島県・奄美大島をRUN パート2」
17:50-21:00 GAORAスポーツセレクション
21:00-23:30 フィギュアスケート アイスショー #6 「アート・オン・アイス2016」
23:30-26:00 Vリーグ 2016/17 「～男子～サントリー vs 堺（11.26大田区総合体育館）」
26:00-28:00 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #44 「11.2後楽園ホール」
以上