12/10～ Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT／久光製薬 vs PFU（12.10佐賀県総合体育館）」サブタイトル変更に伴う編成変更
（2016年12月6日）
表題の件、大会スケジュール変更に伴い以下の通りサブタイトルを変更します。
12月10日（土）13:00-17:50
【変更前】
Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT／久光製薬 vs PFU（12.10佐賀県総合体育館）【生】」
【変更後】
Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU／日立 vs JT（12.10佐賀県総合体育館）【生】」
12月12日（月）12:00-14:30 / 12月13日（火）6:30-9:00
【変更前】
Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT（12.10佐賀県総合体育館）」
【変更後】
Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU（12.10佐賀県総合体育館）」
12月12日（月）14:30-17:00 / 12月14日（水）6:30-9:00
【変更前】
Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU（12.10佐賀県総合体育館）」
【変更後】
Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT（12.10佐賀県総合体育館）」
以上