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編成変更

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12/10～ Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT／久光製薬 vs PFU（12.10佐賀県総合体育館）」サブタイトル変更に伴う編成変更

（2016年12月6日）

表題の件、大会スケジュール変更に伴い以下の通りサブタイトルを変更します。

 

1210日（土）13:00-17:50

【変更前】 

Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT／久光製薬 vs PFU12.10佐賀県総合体育館）【生】」

【変更後】

Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU日立 vs JT12.10佐賀県総合体育館）【生】」

 

1212日（月）12:00-14:30 / 1213日（火）6:30-9:00

【変更前】

Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT12.10佐賀県総合体育館）」

【変更後】

Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU12.10佐賀県総合体育館）」

 

1212日（月）14:30-17:00 / 1214日（水）6:30-9:00

【変更前】

Vリーグ 2016/17「～女子～久光製薬 vs PFU12.10佐賀県総合体育館）」

【変更後】

Vリーグ 2016/17「～女子～日立 vs JT12.10佐賀県総合体育館）」

 

 

以上

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