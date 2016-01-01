佐藤琢磨凱旋特番 緊急編成
（2017年6月13日）
表題の件、佐藤琢磨凱旋特番の緊急編成に伴い、以下の通り編成変更します。
6月25日（日）24:30-25:30
【変更前】
24:30-25:30 GET！ファイターズ #25
【変更後】
24:30-25:30 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～
6月28日（水）18:00-19:00
【変更前】
18:00-19:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #36 「第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球」
【変更後】
18:00-19:00 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～
7月3日（月）15:30-16:30
【変更前】
15:30-16:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #37 「第84回大会1回戦 光星学院 vs 北照 北国対決で本領発揮！光星・田村龍弘＆北條史也」
【変更後】
15:30-16:30 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～
7月10日（月）5:00-6:00
【変更前】
5:00-6:00 モータースポーツの祭典 グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2016
【変更後】
5:00-6:00 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～
以上