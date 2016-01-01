編成変更

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佐藤琢磨凱旋特番　緊急編成

（2017年6月13日）

表題の件、佐藤琢磨凱旋特番の緊急編成に伴い、以下の通り編成変更します。

 

625日（日）24:30-25:30

【変更前】

24:30-25:30 GET！ファイターズ #25

【変更後】

24:30-25:30 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～

 

628日（水）18:00-19:00

【変更前】

18:00-19:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #36 「第80回大会3回戦　沖縄尚学 vs 明徳義塾　エース・東浜巨　仲間を信じた全力の129球」

【変更後】

18:00-19:00 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～

 

73日（月）15:30-16:30

【変更前】

15:30-16:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #37 「第84回大会1回戦　光星学院 vs 北照　北国対決で本領発揮！光星・田村龍弘＆北條史也」

【変更後】

15:30-16:30 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～

 

710日（月）5:00-6:00

【変更前】

5:00-6:00 モータースポーツの祭典 グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2016

【変更後】

5:00-6:00 佐藤琢磨インディ500初優勝記念～密着！優勝報告会＆凱旋イベント～

 

 

以上

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