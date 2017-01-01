編成変更

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10/17（火）,21（土） ジャパンビーチバレー グランフロント大阪大会編成変更

（2017年9月29日）

以下の通り編成変更します。

 

1017日（火）11:30-14:15

【変更前】 

11:30-14:15 ジャパンビーチバレーボールツアー2017ファイナル グランフロント大阪大会 「男女決勝」

【変更後】

11:30-12:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2016

12:30-13:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017

13:30-13:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」

13:45-14:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 CASIOコラボ編」

14:00-14:15 肉体改造TV #1 「お腹を引き締める」

 

1021日（土）27:30-6:15

【変更前】

27:30-6:15 ジャパンビーチバレーボールツアー2017ファイナル グランフロント大阪大会 「男女決勝」

【変更後】

27:30-28:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017

28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」

28:45-5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」

5:00-5:30 ほぐして鍛える ヨガトレ！ #6 「サッカー × ヨガトレ！」

5:30-5:45 スラックラインのはじめ方 #1 「入門編」

5:45-6:00 スラックラインのはじめ方 #2 「スラックフィット編」

6:00-6:15 GAORA通信 #306

 

 

以上

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