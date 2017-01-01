10/17（火）,21（土） ジャパンビーチバレー グランフロント大阪大会編成変更
（2017年9月29日）
以下の通り編成変更します。
10月17日（火）11:30-14:15
【変更前】
11:30-14:15 ジャパンビーチバレーボールツアー2017ファイナル グランフロント大阪大会 「男女決勝」
【変更後】
11:30-12:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2016
12:30-13:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017
13:30-13:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #5 「イサキ釣り編」
13:45-14:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #6 「CASIOコラボ編」
14:00-14:15 肉体改造TV #1 「お腹を引き締める」
10月21日（土）27:30-翌6:15
【変更前】
27:30-翌6:15 ジャパンビーチバレーボールツアー2017ファイナル グランフロント大阪大会 「男女決勝」
【変更後】
27:30-28:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2017
28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」
28:45-翌5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」
5:00-5:30 ほぐして鍛える ヨガトレ！ #6 「サッカー × ヨガトレ！」
5:30-5:45 スラックラインのはじめ方 #1 「入門編」
5:45-6:00 スラックラインのはじめ方 #2 「スラックフィット編」
6:00-6:15 GAORA通信 #306
以上