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編成変更

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1/9（月）「GET！ファイターズSP　新人合同自主トレ」緊急編成に伴う編成変更

（2018年1月5日）

表題の件、「GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ」追加による編成変更のため、以下の通り編成変更します。

 

19日（火) 9:00-16:00

【変更前】 

9:00-10:00 よしもと新喜劇 #1345 「すち子の、花月健康ラ・ラ・ランド」 

10:00-11:00 痛快！明石家電視台 #1181 「大集合国際結婚カップル12 薄毛がモテモテの国!?

11:00-11:30 インフォメーション

11:30-16:00 究極KOバトル Krush Krush.83 12.9後楽園ホール」

 

【変更後】

9:00-9:55 よしもと新喜劇 #1345 「すち子の、花月健康ラ・ラ・ランド」

9:55-12:00  GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ 1.9（鎌ケ谷）【生】

12:00-12:30 インフォメーション

12:30-16:00 究極KOバトル Krush Krush.83 12.9後楽園ホール」

  

112日（金) 23:00-25:00

【変更前】

バトルエンターテインメント ZST ZST.58 11.25ディファ有明他」

 

【変更後】

GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ「1.9（鎌ケ谷）」

 

116日（火) 10:00-11:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1182 「第2弾国際結婚夫妻！牛乳でヨーグルト作る中国妻」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1181 「大集合国際結婚カップル12 薄毛がモテモテの国!?

 

 

123日（火) 10:00-11:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1183 「張本人サンシャイン池崎激白壮絶！貧乏少年時代！」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1182 「第2弾国際結婚夫妻！牛乳でヨーグルト作る中国妻」

 

 

130日（火) 10:00-11:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1184 「祝62 さんまに過激質問SP 剛力彩芽 広瀬すず 長澤まさみが登場！」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1183 「張本人サンシャイン池崎激白壮絶！貧乏少年時代！」

 

 

26日（火) 10:00-11:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1185 「大集合実家が大金持ち8人！中川家と貧乏バトル！」

 

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1184 「祝62 さんまに過激質問SP 剛力彩芽 広瀬すず 長澤まさみが登場！」

 

 

213日（火) 10:00-11:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1186 「大阪おばちゃんホンネ調査　初キスの場所はどこ」

 

 【変更後】

 痛快！明石家電視台 #1185 「大集合実家が大金持ち8人！中川家と貧乏バトル！」

 

以上

 

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