1/9（月）「GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ」緊急編成に伴う編成変更
（2018年1月5日）
表題の件、「GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ」追加による編成変更のため、以下の通り編成変更します。
■1月9日（火) 9:00-16:00
【変更前】
9:00-10:00 よしもと新喜劇 #1345 「すち子の、花月健康ラ・ラ・ランド」
10:00-11:00 痛快！明石家電視台 #1181 「大集合国際結婚カップル12人 薄毛がモテモテの国!?」
11:00-11:30 インフォメーション
11:30-16:00 究極KOバトル Krush 「Krush.83 12.9後楽園ホール」
【変更後】
9:00-9:55 よしもと新喜劇 #1345 「すち子の、花月健康ラ・ラ・ランド」
9:55-12:00 GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ 1.9（鎌ケ谷）【生】
12:00-12:30 インフォメーション
12:30-16:00 究極KOバトル Krush 「Krush.83 12.9後楽園ホール」
■1月12日（金) 23:00-25:00
【変更前】
バトルエンターテインメント ZST 「ZST.58 11.25ディファ有明他」
【変更後】
GET！ファイターズSP 新人合同自主トレ「1.9（鎌ケ谷）」
■1月16日（火) 10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1182 「第2弾国際結婚夫妻！牛乳でヨーグルト作る中国妻」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1181 「大集合国際結婚カップル12人 薄毛がモテモテの国!?」
■1月23日（火) 10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1183 「張本人サンシャイン池崎激白壮絶！貧乏少年時代！」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1182 「第2弾国際結婚夫妻！牛乳でヨーグルト作る中国妻」
■1月30日（火) 10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1184 「祝62歳 さんまに過激質問SP 剛力彩芽 広瀬すず 長澤まさみが登場！」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1183 「張本人サンシャイン池崎激白壮絶！貧乏少年時代！」
■2月6日（火) 10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1185 「大集合実家が大金持ち8人！中川家と貧乏バトル！」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1184 「祝62歳 さんまに過激質問SP 剛力彩芽 広瀬すず 長澤まさみが登場！」
■2月13日（火) 10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1186 「大阪おばちゃんホンネ調査 初キスの場所はどこ」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1185 「大集合実家が大金持ち8人！中川家と貧乏バトル！」
以上