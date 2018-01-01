2/14（水）～2/15（木） ATPロッテルダム 大会スケジュール変更に伴うサブタイトル変更
（2018年2月14日）
表題の件、大会スケジュールの変更に伴い以下の通りサブタイトルを変更します。
2月14日（水）19:00-26:00
【変更前】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦①>デイセッション【生】」
【変更後】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<1回戦・2回戦>デイセッション【生】」
2月14日（水）27:30-翌8:30
【変更前】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦①>ナイトセッション【生】」
【変更後】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<1回戦・2回戦>ナイトセッション【生】」
2月15日（木）19:00 ～ 26:00
【変更前】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦②>デイセッション【生】」
【変更後】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦>デイセッション【生】」
2月15日（木）27:30-翌8:30
【変更前】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦②>ナイトセッション【生】」
【変更後】
ATPテニス ワールドツアー500 「ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦>ナイトセッション【生】」
以上