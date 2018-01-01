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2/14（水）～2/15（木） ATPロッテルダム 大会スケジュール変更に伴うサブタイトル変更

（2018年2月14日）

表題の件、大会スケジュールの変更に伴い以下の通りサブタイトルを変更します。 

 

214日（水）19:00-26:00

【変更前】 

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦①>デイセッション【生】」 

【変更後】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<1回戦・2回戦>デイセッション【生】」

 

214日（水）27:30-8:30

【変更前】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦①>ナイトセッション【生】」

【変更後】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<1回戦・2回戦>ナイトセッション【生】」

 

215日（木）19:00 26:00

【変更前】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦②>デイセッション【生】」

【変更後】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦>デイセッション【生】」

 

215日（木）27:30-8:30

【変更前】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦②>ナイトセッション【生】」

【変更後】

ATPテニス ワールドツアー500 ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント～ロッテルダム～<2回戦>ナイトセッション【生】」

 


以上

 

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