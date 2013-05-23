本日（3/20（火））プロ野球ファーム「北海道日本ハム vs 巨人」雨天中止に伴う編成変更
（2018年3月20日）
表題の件、GAORAプロ野球中継～ファーム～「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）【生】」の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。
3月20日（火）12:00-17:00
【変更前】
12:00-12:55 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #10「場外弾で北海道移転後1000勝(2017.7.26)」
12:55-17:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）【生】」
【変更後】
12:00-13:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #10「場外弾で北海道移転後1000勝(2017.7.26)」
13:00-14:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #1「一軍初登板(2013.5.23)」
14:00-15:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #2「大谷＆中田 揃ってお立ち台(2013.8.17)」
15:00-16:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #3「大谷vs雄星 花巻東対決(2014.4.12)」
16:00-17:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #4「プロ初完封(2014.5.13)」
3月20日（火）22:00-26:00
【変更前】
22:00-26:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）」
【変更後】
22:00-23:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #5「初の開幕投手(2015.3.27)」
23:00-24:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #6「プロ初サヨナラ打(2015.8.8)」
24:00-25:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #7「交流戦初 リアル二刀流(2016.6.12)」
25:00-26:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #8「CSファイナルS第1戦 8番投手で白星(2016.10.12)」
以上