編成変更

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本日（3/20（火））プロ野球ファーム「北海道日本ハム vs 巨人」雨天中止に伴う編成変更

（2018年3月20日）

表題の件、GAORAプロ野球中継～ファーム～「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）【生】」の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。

  

320日（火）12:00-17:00

【変更前】

12:00-12:55 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #10「場外弾で北海道移転後1000(2017.7.26)

12:55-17:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）【生】」 

【変更後】

12:00-13:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #10「場外弾で北海道移転後1000(2017.7.26)

13:00-14:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #1「一軍初登板(2013.5.23)

14:00-15:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #2「大谷＆中田 揃ってお立ち台(2013.8.17)

15:00-16:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #3「大谷vs雄星 花巻東対決(2014.4.12)

16:00-17:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #4「プロ初完封(2014.5.13)

 

 

320日（火）22:00-26:00

【変更前】

22:00-26:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（3.20鎌スタ）」

【変更後】

22:00-23:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #5「初の開幕投手(2015.3.27)

23:00-24:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #6「プロ初サヨナラ打(2015.8.8)

24:00-25:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #7「交流戦初 リアル二刀流(2016.6.12)

25:00-26:00 大谷翔平 前人未到の二刀流挑戦～5年間の記憶～ #8CSファイナルS1 8番投手で白星(2016.10.12)

 

以上

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