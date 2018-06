杉田祐一、トップ選手を撃破しベスト8入り！ATPテニス・ハレ大会準々決勝を生中継！

GAORA SPORTSは、ATPテニス・ハレ大会から[杉田祐一 vs D.クドラ]ほか準々決勝全4試合を6月22日(金)よる7:00から生中継します。

現在開催中の男子テニス・ATP500ハレ大会。世界ランク52位の杉田祐一が快進撃を見せています。

1回戦で世界ランク49位のM.マーテラー(ドイツ)をフルセットの末下すと、続く2回戦では第3シードで世界ランク7位のD.ティーム(オーストリア)に対し6-2、7-5のスコアで勝利、今年2月のATP500ドバイ大会以来となる準々決勝進出を果たしました。

次なる相手はD.クドラ(アメリカ)。予選を勝ち上がってきた25歳とは初対戦となります。

ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、[杉田祐一 vs D.クドラ]をはじめ、ハレ大会準々決勝全4試合をこんや7時から生中継します!

<放送概要>

ATPテニス ワールドツアー 500

ゲリー・ウェバー・オープン~ハレ~<準々決勝>

錦織圭 vs K.ハ杉田祐一 vs D.クドラ/R.フェデラー vs M.エブデン

解説:茶圓鉄也/実況:伊藤さとる

K.ハチャノフ vs R.バウティスタ アグート/A.セッピ vs B.チョリッチ

解説:佐藤武文/実況:星野大輔

6月22日(金) よる7:00 ~ 深夜4:00【生中継】

※[杉田祐一 vs D.クドラ]戦は同日よる7時開始予定です。

※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2575340)をご参照ください。

(PDF形式 210KB)