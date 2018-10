GAORA SPORTSの11月はプロ野球ファンフェス、テニスをはじめ、ゴルフ、バレーボール、バスケットボールなど豊富な生中継でお楽しみいただけます。

待ちに待った「スポーツの秋」が到来!1年を通して国内外のトップスポーツをトコトンお送りしているGAORA SPORTSも、11月は豊富な生中継コンテンツを取り揃えてお楽しみいただけます。

プロ野球・北海道日本ハムファイターズからは「ファンフェスティバル2018」を札幌ドームから6時間の生中継!!試合中には見られない選手たちのリラックスした表情や素顔が観られるこのイベントを、他の追随を許さない圧倒的ボリュームでお届けします!

シーズンも佳境を迎えるATPテニスは、シーズン最終戦のマスターズ1000・パリ大会を決勝まで生中継するほか、年間ランキング上位8選手のみが出場を許される年間最終戦「ATPファイナルズ」をシングルス・ダブルス全試合生中継。現在年間ランキング10位につける錦織圭の出場は!?さらに21歳以下の若手選手のみが出場資格のある「NEXT GEN ATPファイナルズ」も全試合ライブでお届け!

国内男女ゴルフからはビッグトーナメントを生中継中心に。男子は賞金総額2億円の「ダンロップフェニックストーナメント」を全日程放送!予選ラウンドは1~9番ホールのほか練習場からも生中継!!決勝ラウンドも前半戦の生中継と、勝負を決する後半戦を当日録画でお届けします。

女子は国内で唯一開催される全米女子プロゴルフ協会公式戦「TOTOジャパンクラシック」を放送。第1日を3時間生中継でお届けするほか、第2日、最終日のスタートホール生中継を含む全日程をオンエア!

新リーグとして新たに歩み出した「V.LEAGUE」。女子が11月に開幕!GAORA SPORTSでは11月3日、4日の開幕週から4試合をお届けするほか、10月に開幕した男子2試合を含め計6試合を生中継!!

バスケットボール国内最高峰プロリーグとして北海道から沖縄までの18チームが全国で熱戦を繰り広げる「B.LEAGUE」から「<第9節>千葉ジェッツ vs 琉球ゴールデンキングス(船橋アリーナ)」、「<第11節>横浜ビー・コルセアーズ vs 琉球ゴールデンキングス(横浜国際プール)」の2試合を生中継します!

<放送概要>

【プロ野球】

■GET!ファイターズSP ファンフェスティバル2018

札幌ドームから6時間生中継!

11月24日 (土) 午前10:30 ~ 午後4:30【生中継】

【テニス】

■ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000

ロレックス・パリ・マスターズ ※錦織圭出場予定

1回戦~決勝 連日生中継!

10月29日(月) ~ 11月4日(日)

■次世代のエリート8頂上決戦 NEXT GEN ATPファイナルズ~ミラノ~

全試合生中継!

11月6日(火) ~ 10日(土)

■Nitto ATPファイナルズ~ロンドン~

シングルス・ダブルス全試合生中継! ※錦織圭出場予定!?

11月11日(日) ~ 18日(日)

【ゴルフ】

■2018ダンロップフェニックストーナメント

全日程生中継あり!予選ラウンドは練習場中継も!!

11月15日(木) ~ 18日(日)

■2018 LPGA TOTOジャパンクラシック

全日程生中継あり!

11月2日(金) ~ 4日(日)

■Vリーグ 2018-19

男女計6試合を生中継!

~女子~埼玉上尾 vs KUROBE / 日立 vs PFU ほか

11月3日 (土) 午前11:55~ 【生中継】 ほか

~男子~堺 vs サントリー / JT vs FC東京

11月25日 (日) 午前11:55~ 【生中継】

■Bリーグ2018-19

2試合を生中継!

<第9節>千葉ジェッツ vs 琉球ゴールデンキングス

11月10日 (土) 午後3:00~ 【生中継】

<第11節>横浜ビー・コルセアーズ vs 琉球ゴールデンキングス

11月23日 (金) 午後6:00~ 【生中継】

※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/)をご参照ください。

