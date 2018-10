Photo:Getty Images

GAORA SPORTSは、【錦織圭 vs R.フェデラー】ほか[ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 上海大会]準々決勝全4試合を、10月12日(金)午後2時から生中継します。

現在開催中の男子テニス・ATPマスターズ1000上海大会に出場している錦織圭が、年間最終戦「ATPファイナルズ」の出場をかけ奮闘しています。

今大会に第8シードで出場している錦織は、初戦となる2回戦で地元中国の18歳、ウー・イービンに対し、第1セットを落とす苦しい展開となるもそこから巻き返し逆転勝利。続く3回戦では世界ランク57位のS.クエリー(アメリカ)をストレートで下し準々決勝に進出しました。

そして準々決勝の相手はR.フェデラー(スイス)。ツアー通算98勝を誇る“レジェンド”のフェデラーは今年も全豪オープンをはじめツアー3勝を挙げるなど好調をキープ、既にATPファイナルズの出場を決めています。

ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、この[錦織圭 vs R.フェデラー]をはじめ上海大会準々決勝を全4試合生中継します! 2016年以来となるファイナルズ出場に向けトップギアを入れる錦織選手の活躍をGAORA SPORTSでチェック!!

<放送概要>

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000

ロレックス上海マスターズ〈準々決勝〉

K.エドマンド vs A.ズベレフ

K.アンダーソン vs N.ジョコビッチ

B.チョリッチ vs M.エブデン

錦織圭 vs R.フェデラー

10月12日(金) 午後2:00 ~ 深夜0:00【生中継】

※上記情報は変更になる場合があります。

※[錦織 vs フェデラー]戦は第4試合に行われます。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2585600)をご参照ください。

