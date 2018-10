錦織圭が激闘を制し2回戦進出！ライバルも多数出場のウィーン大会2回戦を生中継！

photo:Getty Images

GAORA SPORTSは、【錦織圭 vs K.ハチャノフ】ほか[ATPテニス ワールドツアー500 ウィーン大会]の2回戦を、10月25日(木)よる8時から生中継します。

現在開催中の男子テニス・ATP500ウィーン大会に出場している錦織圭が、年間最終戦「ATPファイナルズ」の出場をかけ奮闘しています。

今大会に第5シードで出場している錦織は、1回戦で世界ランク45位のF.ティアフォ(アメリカ)をフルセットの激闘の末下し2回戦に進出。世界ランク19位の22歳、K.ハチャノフ(ロシア)との対戦となりました。

過去ハチャノフとは1勝2敗の錦織。ハチャノフが2連勝中です。年間最終戦「ATPファイナルズ」に進出に向け一つでも勝ち星を積み上げたい錦織としては負けられない戦いが続きます。

ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、この[錦織圭 vs K.ハチャノフ]をはじめウィーン大会2回戦を10月25日(木)よる8時から生中継します!



<放送概要>

ATPテニス ワールドツアー 500

エルステ・バンク・オープン500~ウィーン~<2回戦>

錦織圭 vs K.ハチャノフ

K.エドマンド vs F.ベルダスコ

D.ティーム vs S.クエリー

G.モンフィス vs J.イズナー

10月25日(木) よる8:00 ~ 翌あさ7:00【生中継】



※上記情報は変更になる場合があります。

※[錦織 vs K.ハチャノフ]戦は日本時間よる8時開始予定です。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2575340)をご参照ください。

