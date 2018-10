(c)Vリーグ機構

GAORA SPORTSは、新たなレギュレーションで生まれ変わった「V.LEAGUE」のトップカテゴリー「V.LEAGUE Division1(V1)」の40試合を生中継中心にお届けします。



今シーズンから新リーグ「V.LEAGUE」として開催されるVリーグの2018-19シーズンがいよいよ10月26日(金)に開幕します。

GAORA SPORTSでは全日本選手の大多数が所属するトップカテゴリー「Division1(V1)」から男子・女子の注目カードを40試合生中継中心にお届けすることが決定!

「世界バレー2018」で全日本メンバーとして世界と戦った石井優希(久光製薬)、荒木絵里香(トヨタ車体)、古賀紗理那(NEC)、黒後愛(東レ)、藤井直伸(東レ)、山内昌大(パナソニック)、古賀太一郎(豊田合成)、浅野博亮(ジェイテクト)らがそれぞれのチームに戻り激突!栄光のブランデージトロフィーを懸けた熱戦をお見逃しなく!



<「Vリーグ2018-19」放送スケジュール>

◆10月27日(土)~男子~東レ vs 大分三好/VC長野 vs パナソニック(松本市総合体育館)【生中継】

◆10月28日(日)~男子~VC長野 vs 大分三好/東レ vs パナソニック(松本市総合体育館)【生中継】

◆11月3日(土)~女子~ 埼玉上尾 vs KUROBE/日立 vs PFU (ナイスアリーナ)【生中継】

◆11月4日(日)~女子~ 埼玉上尾 vs PFU/日立 vs KUROBE (ナイスアリーナ)【生中継】

◆11月25日(日)~男子~堺 vs サントリー/ JT vs FC東京(堺市金岡公園体育館) 【生中継】

◆12月1日(土)~女子~ 日立 vs 岡山/埼玉上尾 vs トヨタ車体(深谷市総合体育館) 【生中継】

◆12月2日(日)~女子~ NEC vs 岡山/埼玉上尾 vs JT/トヨタ車体 vs 日立(深谷市総合体育館)【生中継】

◆12月9日(日)~女子~ 久光製薬 vs 東レ/トヨタ車体 vs 岡山(佐賀県総合体育館)【生中継】



※放送スケジュールは2018年10月26日現在の情報であり、変更になる場合があります。

※1月以降のスケジュールおよび番組情報詳細は決定次第GAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/volleyball/2702780)

にてお知らせいたします。

