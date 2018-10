錦織圭、ATPファイナルズ出場へラストスパート！ATPパリ大会2回戦を生中継！

Photo:Getty Images

GAORA SPORTSは、ATPツアー2018シーズン最終戦となる[ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000 パリ大会]2回戦を、10月31日(水)よる7時から生中継します。

現在開催中の男子テニス・ATPマスターズ1000パリ大会に出場している錦織圭。今大会第10シードの錦織は、初戦となる2回戦で世界ランク46位の30歳、A.マナリノ(フランス)との対戦との対戦となりました。

前週に行われたATP500ウィーン大会で準優勝し、年間ランキング「Race to London」で9位につける錦織は、上位8選手のみが出場を許される年間最終戦「ATPファイナルズ」の出場権をつかみ取るべく死闘を繰り広げます。

ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、[錦織圭 vs A.マナリノ]ほかATPマスターズ1000・パリ大会2回戦を10月31日(水)よる7時から生中継します!



<放送概要>

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000

ロレックス・パリ・マスターズ<本戦第3日>

錦織圭 vs A.マナリノ

M.ククシュキン vs J.イズナー

A.ズベレフ vs F.ティアフォ

R.ナダル vs F.ベルダスコ

Mラオニッチ vs R.フェデラー ほか

10月31日(水) よる7:00 ~ 翌午前8:30 【生中継】

※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2585600)をご参照ください。

(PDF形式 207KB)