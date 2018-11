錦織圭、2年ぶり4度目の大舞台で初戦はフェデラーと対戦！ATPファイナルズ全試合完全生中継！

Photo:Getty Images

GAORA SPORTSは、男子テニス・ATPツアーの年間最終戦[Nitto ATPファイナルズ~ロンドン~]を、ラウンドロビン「錦織圭 vs R.フェデラー」をはじめシングルス・ダブルス全試合完全生中継します。

年間ランキング9位ながら繰り上げで年間最終戦「ATPファイナルズ」への出場切符を手にした錦織圭。R.フェデラー(スイス)、K.アンダーソン(南アフリカ)、D.ティーム(オーストリア)と同じ「グループ・レイトン・ヒューイット」に入った錦織は、初戦でフェデラーとの対戦が決定しました。

過去錦織はフェデラーと9度対戦し、2勝7敗の成績となっています。直近に開催されたATPマスターズ1000パリ大会準々決勝を含め現在6連敗中ですが、初戦に勝利し前回出場の2016年以来となる準決勝進出への足掛かりをつかみたいところです。



ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、[錦織圭 vs R.フェデラー]を11月11日(日)深夜4:57から生中継するほか、シングルス・ダブルス全試合を完全生中継!さらに、「開幕直前SP」(11月11日よる8:30~)はスカパー!で無料放送します!



<放送概要>

Nitto ATPファイナルズ~ロンドン~

【グループ分け】

■グループ・グーガ・クエルテン

N.ジョコビッチ(セルビア)

A.ズベレフ(ドイツ)

M.チリッチ(クロアチア)

J.イズナー(アメリカ)

■グループ・レイトン・ヒューイット

R.フェデラー(スイス)

K.アンダーソン(南アフリカ)

D.ティーム(オーストリア)

錦織圭(日本)

【放送予定】

K.アンダーソン vs D.ティーム 11月11日(日)よる10:57 ~ 深夜2:30 [生中継]

錦織圭 vs R.フェデラー 11月11日(日)深夜4:57 ~ 翌あさ8:30 [生中継]

A.ズベレフ vs M.チリッチ 11月12日(月)よる10:57 ~ 深夜2:30 [生中継]

N.ジョコビッチ vs J.イズナー 11月12日(月)深夜4:57 ~ 翌あさ8:30 [生中継]



※上記情報は変更になる場合があります。

※ダブルスおよび13日以降の放送予定等はGAORAホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2718010)をご参照ください。

