2019プロ野球オープン戦 阪神、北海道日本ハム主催試合を計9試合生中継！

ⓒ阪神タイガース/ⓒHokkaido Nippon-Ham Fighters

GAORA SPORTSでは、3月9日(土)ひる0:55からプロ野球オープン戦[阪神 vs 北海道日本ハム]を完全生中継するなど、オープン戦の阪神、北海道日本ハム主催試合を計9試合生中継します。

「ぶち破れ!オレがヤル」をスローガンに掲げ、矢野新監督のもと昨シーズンからの巻き返しをはかる阪神タイガース、そして2016年以来のリーグ制覇、日本一を目指す北海道日本ハムファイターズ。

その両球団のホームゲームをトコトン放送しているGAORA SPORTSは、ペナントレースの行方を占う上で重要な意味を持つオープン戦も徹底放送!阪神タイガース主催3試合、北海道日本ハム主催6試合を完全生中継でお届けします。

また、阪神戦、北海道日本ハム戦ともに「Live&オンデマンド」での視聴が可能となり、PCやスマートフォン、タブレットで外出先からもお楽しみいただけます!

<放送概要>

■GAORAプロ野球中継~オープン戦~(タイガース)

阪神 vs 北海道日本ハム(3.9甲子園)

3月9日 (土) ひる0:55【生中継】



阪神 vs 埼玉西武(3.16甲子園)

3月16日 (土) ひる0:55【生中継】



阪神 vs 埼玉西武(3.17甲子園)

3月17日 (日) ひる1:00【生中継】



※番組情報詳細はhttps://www.gaora.co.jp/tigers/2777070



■GAORAプロ野球中継~オープン戦~(ファイターズ)

北海道日本ハム vs 横浜DeNA(3.2札幌ドーム)

3月2日 (土)ひる1:55【生中継】

北海道日本ハム vs 横浜DeNA(3.3札幌ドーム)

3月3日 (日)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(3.6鎌スタ)

3月6日 (水)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(3.7鎌スタ)

3月7日 (木)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 東京ヤクルト(3.23札幌ドーム)

3月23日 (土)ひる1:55【生中継】

北海道日本ハム vs 東京ヤクルト(3.24札幌ドーム)

3月24日 (日)ひる0:55【生中継】

※番組情報詳細はhttps://www.gaora.co.jp/fighters/2777120



◆Live&オンデマンドとは

GAORA SPORTSで放送する番組等をPCやスマートフォン、タブレットで視聴できる動画配信サービス。

スカパー!、J:COMでGAORAをご契約の方は“追加料金なし”で視聴可能。

※詳細はホームページ(https://www.gaora.co.jp/ondemand/)をご参照ください。

※上記情報は変更になる場合があります。