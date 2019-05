清宮幸太郎、実戦復帰へ！ファーム戦「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ」を生中継!!

ⓒHokkaido Nippon-Ham Fighters

GAORA SPORTSは、5月14日(火)から16日(木)まで鎌スタで行われるプロ野球ファーム3連戦「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ」を生中継します。

今シーズンも北海道日本ハムファイターズをトコトンお届けしているGAORA SPORTSは、ファーム戦もトコトン!本拠地・鎌スタで開催されるホームゲームのうち、年間40試合以上を生中継中心に放送します。

5月14日(火)の千葉ロッテ戦で、3月のオープン戦で右手有鉤骨(ゆうこうこつ)を骨折した清宮幸太郎が2か月ぶりに実戦復帰予定。首位・福岡ソフトバンクを3.5ゲーム差で追う一軍へ早期復帰するべく第一歩を踏み出します。GAORA SPORTSではこの試合の模様をひる0:55から生中継するほか、5月は計8試合を生中継!ドラフト1位ルーキー・吉田輝星をはじめ、未来のファイターズをけん引する存在になるであろう若き戦士たちが躍動するファーム戦もGAORA SPORTSでチェック!!





■番組タイトル :「GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)」

■放送日時

北海道日本ハム vs 楽天(鎌スタ) 5月10日(金)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(鎌スタ) 5月14日 (火)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(鎌スタ) 5月15日 (水)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(鎌スタ) 5月16日 (木)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 巨人(鎌スタ) 5月21日 (火)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 巨人(鎌スタ) 5月22日 (水)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 巨人(鎌スタ) 5月23日 (木)ひる0:55【生中継】

北海道日本ハム vs 東京ヤクルト(鎌スタ)5月31日 (金)ひる0:55【生中継】





※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/fighters/2777380)をご覧ください。