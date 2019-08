ツアー最高峰の舞台で夢の日本人対決！ATPシンシナティ大会2回戦「錦織圭 vs 西岡良仁」ほかを生中継！

Photo:Getty Images / (C)ATP Tour inc.

GAORA SPORTSは、「錦織圭 vs 西岡良仁」戦をはじめ男子テニスATPツアー最高峰グレード・マスターズ1000のシンシナティ大会を8月14日(水)深夜0時から生中継します。

アメリカ・オハイオ州シンシナティで8月12日から開催中のATPマスターズ1000「ウエスタン&サザン・オープン」。予選を勝ち上がり本戦に進出した世界ランキング77位の西岡良仁は、1回戦でJ.トンプソン(オーストラリア)をフルセットの末下し2回戦に駒を進めました。

続く2回戦で対戦するのは、錦織圭。今大会第6シードの錦織と西岡はツアー初対戦となります。





ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、この日本人対決をはじめATPマスターズ1000シンシナティ大会本戦第4日の模様を約13時間の圧倒的ボリュームで生中継します!

<放送概要>

【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000

ウエスタン&サザン・オープン~シンシナティ

<本戦第4日>デイセッション

8月14日(水) 深夜0:00 ~ 翌あさ8:00 【生中継】

錦織圭 vs 西岡良仁

A.デミノー vs R.オペルカ

J.シュトルフ vs S.チチパス

A.ズベレフ vs M.ケツマノビッチ

S.ワウリンカ vs A.ルブレフ

※放送カード変更の場合あり

解説::辻野隆三 / 実況::鍋島昭茂

<本戦第4日>ナイトセッション

8月15日(木) あさ8:00 ~ ひる0:55 【生中継】



※「錦織圭 vs 西岡良仁」戦は日本時間8月14日(水)深夜0時開始予定です。

※上記情報は変更になる場合があります。

