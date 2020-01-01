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役員人事決定のお知らせ

（2020年6月18日）

本日、2020年6月18日に開催された当社定時株主総会および取締役会において
役員人事が決定しましたのでお知らせ致します。


詳細はPDFファイルのとおりです。

（PDF形式 94KB）

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