©Vリーグ機構

GAORA SPORTSは、「V.LEAGUE」のトップカテゴリー「Division1(V1)」から、男子・女子の注目カード計40試合を生中継中心に放送することが決定いたしました。



待ちに待ったVリーグ 2020-21シーズンがいよいよ10月17日に開幕します!GAORA SPORTSでは今シーズンも日本代表選手の大多数が所属するトップカテゴリー「Division1(V1)」から男子・女子の注目カードを40試合放送!日本代表の清水邦広(パナソニック)、柳田将洋(サントリー)、山本智大(堺)、石井優希(久光)、宮下遥(岡山)、小幡真子(JT)らがそれぞれのチームに戻り火花を散らす!栄光のブランデージトロフィーを懸けた熱戦をお見逃しなく!



<「Vリーグ2020-21」 放送スケジュール>

・10/17(土)~女子~久光 vs デンソー/JT vs 岡山 (SAGAサンライズパーク総合体育館)

・10/18(日)~女子~久光 vs JT/岡山 vs NEC (SAGAサンライズパーク総合体育館)

・10/24(土)~男子~サントリー vs 堺 (サントリー箕面トレーニングセンター体育館)

・10/24(土)~男子~パナソニック vs 大分三好 (サントリー箕面トレーニングセンター体育館)

・10/25(日)~男子~サントリー vs 堺 (サントリー箕面トレーニングセンター体育館)

・10/25(日)~男子~パナソニック vs 大分三好 (サントリー箕面トレーニングセンター体育館)

・11/7(土)~男子~東レ vs FC東京 (ウカルちゃんアリーナ)

・11/7(土)~女子~東レ vs 久光 (ウカルちゃんアリーナ)

・11/8(日)~男子~東レ vs FC東京 (ウカルちゃんアリーナ)

・11/8(日)~女子~東レ vs 日立 (ウカルちゃんアリーナ)

・11/22(日)~女子~姫路 vs トヨタ車体/東レ vs KUROBE (ヴィクトリーナ・ウインク体育館)

・11/28(土)~女子~ 岡山 vs 東レ/JT vs トヨタ車体 (ジップアリーナ岡山)

・11/29(日)~女子~ 岡山 vsトヨタ車体/JT vs 東レ (ジップアリーナ岡山)

・12/4(金)~男子~ジェイテクト vs WD名古屋 (ウィングアリーナ刈谷)

・12/5(土)~男子~ジェイテクト vs WD名古屋 (ウィングアリーナ刈谷)

・12/6(日)~女子~久光 vs 埼玉上尾/JT vs 岡山 (SAGAサンライズパーク総合体育館)

・1/10(日)~男子~FC東京 vs パナソニック/ジェイテクト vs 東レ (墨田区総合体育館)

・1/11(月・祝)~男子~FC東京 vs パナソニック/ジェイテクト vs 東レ (墨田区総合体育館)

・1/16(土)~女子~岡山 vs 東レ/埼玉上尾 vs PFU (ジップアリーナ岡山)

・1/17(日)~女子~岡山 vs PFU/埼玉上尾 vs 東レ (ジップアリーナ岡山)

・1/23(土)~男子~パナソニック vs JT広島 (パナソニックアリーナ)

・1/24(日)~男子~パナソニック vs JT広島 (パナソニックアリーナ)

・1/30(土)~女子~デンソー vs 姫路/東レ vs NEC (ウカルちゃんアリーナ)

・2/14(日)~女子~JT vs 東レ/デンソー vs 久光 (ベイコム総合体育館)

・2/27(土)~男子~JT広島 vs サントリー (鳥取県立米子産業体育館)

・2/28(日)~男子~JT広島 vs サントリー (鳥取県立米子産業体育館)

・3/6(土)~男子~ジェイテクト vs VC長野 (ジェイテクトアリーナ奈良)

・3/7(日)~男子~ジェイテクト vs VC長野 (ジェイテクトアリーナ奈良)



※放送スケジュールは2020年9月11日現在の情報であり、変更になる場合があります。

※放送日時の詳細は決定次第、

GAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/volleyball/3093930)にてお知らせいたします。

(PDF形式 327KB)