GAORA SPORTSは、2回戦「錦織圭 vs L.ムゼッティ」戦をはじめ男子テニスATPツアー最高峰グレードのマスターズ1000ローマ大会<本戦第4日>の模様を、本日9月17日(木)よる9時30分から生中継いたします。

イタリア・ローマで開催中のATPマスターズ1000「BNLイタリア国際~ローマ~」。右肘の故障からの復活を果たしたエース・錦織圭は、同大会の1回戦でA.ラモス ビニョラスをストレートで下し、復帰後初勝利を飾りました。

次戦の相手は、18歳の新星、L.ムゼッティ。世界ランキングは249位(2020年9月14日付)であるものの、1回戦では3度の4大大会優勝経験を持つS.ワウリンカをストレートで下した勢いのある選手。錦織は、1回戦でも魅せた果敢なプレーで勝ち進むことができるのか!? 注目の初対決です!



ATPツアーを生中継中心にトコトン放送するGAORA SPORTSでは、「錦織圭 vs L.ムゼッティ」戦をはじめATPマスターズ1000ローマ大会本戦第4日の模様を、こんや9:30から生中継でお届けいたします!



<放送概要>

男子テニスATPツアーマスターズ1000

BNLイタリア国際~ローマ~<本戦第4日>

9月17日(木)よる9:30~翌朝8:30 【生中継】

M.ラオニッチ vs D.ラヨビッチ

F.フォニーニ vs U.アンベール

H.フルカチュ vs A.ルブレフ

C.ルード vs L.ソネゴ

D.カーファー vs G.モンフィス

錦織圭 vs L.ムゼッティ

解説:辻野隆三

実況:鍋島昭茂、北本誠



※「錦織圭 vs L.ムゼッティ」戦は、日本時間9月17日(木)深夜2時以降に開始されるWTAの試合のあとに開催される予定です。

※上記情報は変更になる場合があります。

※番組情報詳細はGAORA SPORTSホームページ(https://www.gaora.co.jp/tennis/2949530) をご参照ください。

