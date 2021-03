2021プロ野球オープン戦 阪神、北海道日本ハム主催試合を計9試合生中継！

ⓒ阪神タイガース/ⓒHokkaido Nippon-Ham Fighters

GAORA SPORTSでは、プロ野球オープン戦の阪神、北海道日本ハム主催試合を計9試合生中継します。

「挑・超・頂 -挑む 超える 頂へー」をチームスローガンに、16年ぶりのリーグ制覇、1985年以来の日本一を目指す阪神タイガース、そして10シーズン目を迎える栗山監督のもと、5年ぶりのリーグ制覇と日本一を狙う北海道日本ハムファイターズ。両球団のホームゲームをトコトン放送しているGAORA SPORTSは、ペナントレースの行方を占う上で重要な意味を持つオープン戦も徹底放送!

阪神は甲子園での主催3試合、北海道日本ハムは札幌ドームでの主催全6試合、計9試合を完全生中継でお届けします。





<放送概要>

<GAORAプロ野球中継~オープン戦~(タイガース)>

・阪神 vs 広島(3.10甲子園) 3月10日(水)12:55 【生中継】

・阪神 vs 埼玉西武(3.12甲子園) 3月12日(金)12:55 【生中継】

・阪神 vs 埼玉西武(3.13甲子園) 3月13日(土)12:55 【生中継】

※番組情報詳細はhttps://www.gaora.co.jp/tigers/3187920

<GAORAプロ野球中継~オープン戦~(ファイターズ)>

・北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.3札幌ドーム) 3月3日(水)17:55 【生中継】

・北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.4札幌ドーム) 3月4日(木)17:55 【生中継】

・北海道日本ハム vs 巨人(3.6札幌ドーム) 3月6日(土)17:55 【生中継】

・北海道日本ハム vs 巨人(3.7札幌ドーム) 3月7日(日)12:55 【生中継】

・北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(3.16札幌ドーム) 3月16日 (火)17:55 【生中継】

・北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(3.17札幌ドーム) 3月17日 (水)17:55 【生中継】

※番組情報詳細はhttps://www.gaora.co.jp/fighters/3176850

※上記情報は変更になる場合があります。

(PDF形式 229KB)