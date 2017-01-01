編成変更

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5/2プロ野球「阪神​vs横浜DeNA」雨天中止に伴う編成変更

（2018年5月2日）

本日のプロ野球中継（タイガース）阪神 vs 横浜DeNAの雨天中止に伴い、

以下の通り編成変更します。

  

5月2日（水）22:30-27:00 

変更前】

22:30-27:00  GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（5.2甲子園）｣

変更後】

22:30-22:45 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #9 ｢バッティング編｣

22:45-23:00 めざせ！甲子園　～中学野球メソッド～ #10 ｢内野守備編｣

  23:00-24:00　センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #5 ｢佐野日大 vs 鎮西　バファローズ1位・田嶋大樹（2014.3.23開催）｣

  24:00-25:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #6 ｢佐野日大 vs 明徳義塾　バファローズ1位・田嶋大樹（2014.3.31開催）｣
  25:00-26:00 体力自慢世界一決定戦　リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #1 ｢第1日 男子ハイライト｣
 26:00-27:00    体力自慢世界一決定戦　リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #2 ｢第2日 男子ハイライト｣

 

以上

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