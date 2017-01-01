5/2プロ野球「阪神vs横浜DeNA」雨天中止に伴う編成変更
（2018年5月2日）
本日のプロ野球中継（タイガース）阪神 vs 横浜DeNAの雨天中止に伴い、
以下の通り編成変更します。
5月2日（水）22:30-27:00
【変更前】
22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（5.2甲子園）｣
【変更後】
22:30-22:45 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #9 ｢バッティング編｣
22:45-23:00 めざせ！甲子園 ～中学野球メソッド～ #10 ｢内野守備編｣
23:00-24:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #5 ｢佐野日大 vs 鎮西 バファローズ1位・田嶋大樹（2014.3.23開催）｣
24:00-25:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #6 ｢佐野日大 vs 明徳義塾 バファローズ1位・田嶋大樹（2014.3.31開催）｣
25:00-26:00 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #1 ｢第1日 男子ハイライト｣
26:00-27:00 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #2 ｢第2日 男子ハイライト｣
以上