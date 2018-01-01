編成変更

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6/9（土）～『熱激キングス！ presented by 全保連』#6追加編成に伴う編成変更

（2018年5月10日）

表題の件、『熱激キングス！ presented by 全保連』#6追加編成に伴い、以下の通り編成変更いたしますので、ご対応よろしくお願い致します。

 

 

6月9日（土）21:3022:30

【変更前】

21:30～22:30　パプアニューギニア・サーフトリップ2018


【変更後】

21:30～22:30　熱激キングス！ presented by 全保連　#6「チャンピオンシップスペシャル」 



 

610日（日）23:00-24:00 


【変更前】 

23:00-24:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2017


【変更後】 

23:00-24:00 熱激キングス！ presented by 全保連　#6「チャンピオンシップスペシャル


612日（火）12:00-13:00


【変更前】 

12:00-12:30 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣

12:30-13:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣

 

【変更後】 

12:00-13:00  熱激キングス！ presented by 全保連　#6「チャンピオンシップスペシャル」

 

 


以上

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