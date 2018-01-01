6/9（土）～『熱激キングス！ presented by 全保連』#6追加編成に伴う編成変更
（2018年5月10日）
表題の件、『熱激キングス！ presented by 全保連』#6追加編成に伴い、以下の通り編成変更いたしますので、ご対応よろしくお願い致します。
6月9日（土）21:30～22:30
【変更前】
21:30～22:30 パプアニューギニア・サーフトリップ2018
【変更後】
21:30～22:30 熱激キングス！ presented by 全保連 #6「チャンピオンシップスペシャル」
6月10日（日）23:00-24:00
【変更前】
23:00-24:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2017
【変更後】
23:00-24:00 熱激キングス！ presented by 全保連 #6「チャンピオンシップスペシャル」
6月12日（火）12:00-13:00
【変更前】
12:00-12:30 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣
12:30-13:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
【変更後】
12:00-13:00 熱激キングス！ presented by 全保連 #6「チャンピオンシップスペシャル」
以上