本日（5/23（水））プロ野球「阪神 vs 東京ヤクルト」雨天中止に伴う編成変更
（2018年5月23日）
表題の件、 本日のプロ野球中継（タイガース）の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。
5月23日（水) 22:30-27:00
【変更前】
22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 東京ヤクルト（5.23甲子園）｣
【変更後】
22:30-23:00 ワールドゴルフマガジン #163
23:00-24:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #30 ｢第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー｣
24:00-25:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #31 ｢第81回大会2回戦 花巻東 vs 明豊 菊池雄星×今宮健太｣
25:00-27:00 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #63 ｢5.6後楽園ホール｣
5月23日（水) 27:30-翌8:00
【変更前】
27:30-翌8:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 東京ヤクルト（5.23甲子園）｣
【変更後】
27:30-翌6:30 インディカー・シリーズ 2018 #5 ｢インディアナポリス・グランプリ｣
6:30-7:00 島RUN #9 ｢鹿児島県・種子島をRUN パート2｣
7:00-8:00 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #5 ｢第1日 女子ハイライト｣
以上