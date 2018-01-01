編成変更

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本日（5/23（水））プロ野球「阪神 vs 東京ヤクルト」雨天中止に伴う編成変更

（2018年5月23日）

表題の件、 本日のプロ野球中継（タイガース）の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。


5月23日（水) 22:30-27:00
【変更前】
22:30-27:00　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 東京ヤクルト（5.23甲子園）｣
【変更後】
 22:30-23:00　ワールドゴルフマガジン #163
 23:00-24:00　センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #30 ｢第81回大会1回戦　花巻東 vs 鵡川　みちのくのドクターK・菊池雄星　圧巻のセンバツデビュー｣
 24:00-25:00　センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #31 ｢第81回大会2回戦　花巻東 vs 明豊　菊池雄星×今宮健太｣
 25:00-27:00　ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #63 ｢5.6後楽園ホール｣
 
 
5月23日（水) 27:30-翌8:00
【変更前】
27:30-翌8:00　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 東京ヤクルト（5.23甲子園）｣
【変更後】
27:30-翌6:30　インディカー・シリーズ 2018 #5 ｢インディアナポリス・グランプリ｣
6:30-7:00  島RUN #9 ｢鹿児島県・種子島をRUN パート2｣
7:00-8:00　体力自慢世界一決定戦　リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #5 ｢第1日 女子ハイライト｣

以上

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