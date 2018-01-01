編成変更

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7/16（月）「痛快！明石家電視台 #1206」放送尺変更に伴う編成変更

（2018年5月31日）

表題の件、放送尺の変更に伴い以下の通り編成変更します。
7月16日（月）10:00-11:30
【変更前】
10:00-11:00 痛快！明石家電視台 #1206「モー娘OG＆新喜劇芸人正月だからぶっちゃけSP」
11:00-11:30 インフォメーション
【変更後】
10:00-11:30 痛快！明石家電視台 #1206「モー娘OG＆新喜劇芸人正月だからぶっちゃけSP」

 

以上

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