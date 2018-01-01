7/13（金）「【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #17～#20」#17差し替えに伴う編成変更
（2018年6月5日）
掲題の件、都合により以下の通り編成変更します。
7月13日（金）13:00-17:00
【変更前】
13:00-14:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #17
14:00-15:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #18
15:00-16:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #19
16:00-17:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #20
【変更後】
13:00-14:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #18
14:00-15:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #19
15:00-16:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #20
16:00-17:00 【夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 千鳥のぼっけぇTV！ #21
以上