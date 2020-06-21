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6/20（水）-21（木） GAORAプロ野球中継（タイガース） 振替日程追加に伴う編成変更
（2018年6月12日）
表題の件、雨天中止となりましたプロ野球中継（タイガース）の振替日程が決定いたしました。
6月20日（水）11:30-16:00
【変更前】
GAORAプロ野球中継 ｢セレクション②｣
【変更後】
GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（6.19甲子園）｣
6月21日（木）11:30-16:00
【変更前】
GAORAプロ野球中継 ｢セレクション③｣
【変更後】
GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs オリックス（6.20甲子園）｣
以上
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