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6/19（火）「GAORAプロ野球中継 セレクション①」放送カード決定に伴う変更

（2018年6月15日）

表題の件、以下の通り決定しましたのでご連絡致します。
6月19日（火）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00　GAORAプロ野球中継 「セレクション①」
【変更後】
11:30-16:00　GAORAプロ野球中継 「セレクション　4.11 阪神 vs 広島　ルーキー高橋遥人 甲子園でプロ初登板初勝利！
以上
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