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6/22（金）「GAORAプロ野球中継 セレクション④」放送カード決定に伴う変更

（2018年6月18日）

表題の件、以下の通り決定しましたのでご連絡致します。
6月22日（金）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30　GAORAプロ野球中継 「セレクション④」
【変更後】
5:00-9:30 GAORAプロ野球中継 「セレクション 5.2 北海道日本ハム vs 楽天 ルーキー清宮 鮮烈な一軍デビュー
以上
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