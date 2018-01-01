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編成変更

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8/16（木）、8/19（日） ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～」大会スケジュール確定による編成変更

（2018年7月3日）

表題の件、大会スケジュール確定に伴い以下の通り編成変更します。

 

816日（木）24:00-翌13:00

変更前】

24:00-翌8:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞デイセッション【生】」

8:00-13:00　　 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞ナイトセッション【生】」

 

変更後】

24:00-翌13:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞【生】」

 


 

819日（日）22:30-28:00

変更前】

22:30-25:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝＞セレクション

25:00-28:00　【GAORA夏のテニス祭り】 ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜ダブルス決勝＞【生】


変更後】

22:30-25:15 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝＞セレクション

25:15-28:00　【GAORA夏のテニス祭り】 ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜ダブルス決勝＞【生】

 

以上

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