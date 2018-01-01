8/16（木）、8/19（日） ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～」大会スケジュール確定による編成変更
（2018年7月3日）
表題の件、大会スケジュール確定に伴い、以下の通り編成変更します。
8月16日（木）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌8:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞デイセッション【生】」
8:00-13:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞ナイトセッション【生】」
【変更後】
24:00-翌13:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第5日＞【生】」
8月19日（日）22:30-28:00
【変更前】
22:30-25:00 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝＞セレクション」
25:00-28:00 【GAORA夏のテニス祭り】 ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜ダブルス決勝＞【生】
【変更後】
22:30-25:15 【GAORA夏のテニス祭り】ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000「ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝＞セレクション」
25:15-28:00 【GAORA夏のテニス祭り】 ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜ダブルス決勝＞【生】
以上