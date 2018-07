8/25（土）　関西学生アメリカンフットボール ｢＜第1節＞近畿大学 vs 関西学院大学【生】｣追加編成

関西学生アメリカンフットボール 「<第1節>近畿大学 vs 関西学院大学【生】」の追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。

8月25日(土)19:00-翌8:30

【変更前】

19:00-23:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 巨人(8.25鎌スタ)」

23:00-27:30 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(8.25札幌ドーム)」

27:30-28:30 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #6 「第2日 女子ハイライト」

28:30-翌8:30 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 巨人(8.25鎌スタ)」

【変更後】

22:00-26:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 巨人(8.25鎌スタ)」

26:00-27:00 格闘ゲーム世界大会 ストリートファイターV インビテーショナル #1 「レギュラーシーズンハイライト」

27:00-28:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2018

28:00-翌8:30 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(8.25札幌ドーム)」

8月31日(金)18:00-20:30

【変更前】

関西学生アメリカンフットボール #1 「<第1節>」





【変更後】

関西学生アメリカンフットボール 「<第1節>立命館大学 vs 神戸大学(8.24EXPO FLASH FIELD)」

以上