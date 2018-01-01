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【対戦連絡】第63回全国高等学校軟式野球選手権大会＜決勝＞

（2018年8月31日）

表題の件、以下の通り決定しましたのでご連絡いたします。
9月9日(日)14:00-17:00／9月29日(土)8:00-11:00／10月17日(水)26:00-翌5:00
＜決勝＞
河南 vs 中京学院大中京

以上
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