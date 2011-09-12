9/11(火)、12(水) プロ野球｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（札幌ドーム）」開催中止に伴う編成変更
（2018年9月8日）
北海道胆振東部地震の影響で9/11,12開催予定のプロ野球・北海道日本ハム戦が中止となりましたので、以下の通り編成変更します。
9/11（火）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（9.11札幌ドーム）【生】」
【変更後】
17:30-17:40 YAMATOの元気めしキッチン！Round 2 #7 ｢“メガトン”パワーチーズバーガー｣
17:40-20:30 インディカー・シリーズ 2018 #16 ｢ポートランド・グランプリ｣
20:30-21:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #1 ｢真木勇人の沖縄シンプルライフ｣
21:00-21:30 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #2 ｢やんばるサーフキャンプ Day1｣
21:30-22:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣
22:00-22:30 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #4 ｢沖縄本島サーフトリップ｣
9/12（水）5:00-8:30
【変更前】
5:00-8:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（9.11札幌ドーム）」
【変更後】
5:00-8:30 第90回記念選抜高等学校野球大会 #35 「決勝「智弁和歌山 vs 大阪桐蔭」」
9/12（水）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（9.12札幌ドーム）【生】」
【変更後】17:30-20:00 関西学生アメリカンフットボール ｢＜第1節＞龍谷大学 vs 関西大学（8.25EXPO FLASH FIELD）｣
20:00-20:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN #22 ｢沖縄県・平安座島&浜比嘉島&宮城島をRUN｣
20:30-21:00 オリエンタルバイオ presents 島RUN #23 ｢沖縄県・名護市周辺をRUN｣
21:00-21:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN #24 ｢沖縄県・古宇利島&那覇市周辺をRUN｣
21:30-22:00 オリエンタルバイオ presents 島RUN #25 ｢香川県・小豆島をRUN パート1｣
22:00-22:30 オリエンタルバイオ presents 島RUN #26 ｢香川県・小豆島をRUN パート2｣
9/12（水）28:00-翌8:30
【変更前】
28:00-翌8:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（9.12札幌ドーム）」
【変更後】
28:00-翌7:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.92 ～in NAGOYA～ 8.18名古屋国際会議場｣
7:30-8:30 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #50 ｢第83回大会2回戦 日大三 vs 静清 高山・横尾ら強力打線 好投手に挑む！｣
以上