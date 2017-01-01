本日（9/26（水））プロ野球「阪神 vs 横浜DeNA」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球中継（タイガース）の雨天中止に伴い、 以下の通り編成変更します。

9月26日（水)22:30-27:00

【変更前】

22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（9.26甲子園）｣

【変更後】

22:30- 23:00 沖縄シンプルライフアドベンチャーズ #3 ｢やんばるサーフキャンプ Day2｣

23:00-24:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #9 ｢履正社 vs 日大三 マリーンズ1位・安田尚憲/ベイスターズ5位・櫻井周斗 （2017.3.19開催）｣

24:00-25:00 センバツプレイバック～2017ドラフト指名選手特集～ #10 ｢履正社 vs 報徳学園 マリーンズ1位・安田尚憲 （2017.3.30開催）｣

25:00-26:00 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #7 ｢第3日 女子ハイライト｣

26:00-27:00 体力自慢世界一決定戦 リーボック・クロスフィット・ゲームズ2017 #8 ｢最終日 女子ハイライト｣

9月27日（木)11:30-16:00

【変更前】

11:30-16:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（9.26甲子園）｣

【変更後】

11:30- 11:45 田中秀道 Presents シングルへの道 #14 ｢下関ゴルフ倶楽部 No.2｣

11:45-12:45 パプアニューギニア・サーフトリップ2018

12:45-16:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #488 ｢9.6後楽園ホール｣

以上