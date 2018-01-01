編成変更

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11/28（水）放送「全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet　#397」サブタイトル変更に伴う編成変更

（2018年9月27日）

表題の件、制作スケジュールの変更に伴い以下の通りサブタイトル変更します。

11月28日（水）19:00-22:00
変更前】
全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet　#397「2018 世界最強タッグ決定リーグ戦　11.17&18ホテルエミシア札幌」

変更後】
全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet　#397「2018 世界最強タッグ決定リーグ戦＜開幕戦＞　11.13後楽園ホール」

以上

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